Без VPN: в России неожиданно заработал YouTube

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GlobalCheck: видеохостинг YouTube снова заработал в России

Многие российские пользователи вновь могут смотреть видео без использования сервисов VPN. Как сообщается, на мобильных устройствах видеохостинг начал работать стабильно у всех операторов.

Ранее гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров заявил, что президент РФ Владимир Путин пообещал разобраться с ситуацией с замедлением YouTube в стране.

Роскомнадзор замедлил работу YouTube из-за блокировки видеохостингом каналов ряда известных российских блогеров и исполнителей.