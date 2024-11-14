Без VPN: в России неожиданно заработал YouTube

GlobalCheck: видеохостинг YouTube снова заработал в России
Общество
© Александр Поташев / Фотобанк Лори

Фото - © © Александр Поташев / Фотобанк Лори

Американский видеохостинг YouTube начал активно запускаться у российских операторов связи, сообщает сервис мониторинга блокировок GlobalCheck.

Многие российские пользователи вновь могут смотреть видео без использования сервисов VPN. Как сообщается, на мобильных устройствах видеохостинг начал работать стабильно у всех операторов.

Ранее гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров заявил, что президент РФ Владимир Путин пообещал разобраться с ситуацией с замедлением YouTube в стране.

Роскомнадзор замедлил работу YouTube из-за блокировки видеохостингом каналов ряда известных российских блогеров и исполнителей.