Без VPN: в России неожиданно заработал YouTube
GlobalCheck: видеохостинг YouTube снова заработал в России
Фото - © © Александр Поташев / Фотобанк Лори
Американский видеохостинг YouTube начал активно запускаться у российских операторов связи, сообщает сервис мониторинга блокировок GlobalCheck.
Многие российские пользователи вновь могут смотреть видео без использования сервисов VPN. Как сообщается, на мобильных устройствах видеохостинг начал работать стабильно у всех операторов.
Ранее гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров заявил, что президент РФ Владимир Путин пообещал разобраться с ситуацией с замедлением YouTube в стране.
Роскомнадзор замедлил работу YouTube из-за блокировки видеохостингом каналов ряда известных российских блогеров и исполнителей.