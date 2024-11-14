Шахназаров: Путин пообещал разобраться с замедлением YouTube

Гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров заявил, что президент РФ Владимир Путин пообещал разобраться с ситуацией с замедлением YouTube в стране, сообщает РБК .

Глава государства провел встречу с режиссером 13 ноября. По словам Шахназарова, Путин выслушал его просьбу по поводу YouTube, пообещав посмотреть и разобраться с замедлением сервиса.

Режиссер уверен, что замедление YouTube не является целесообразным сегодня. Президент на это ответил, что на платформе бывают «всякие пакости».

«Я ответил, что пакости, к сожалению, конечно, там есть, но с другой стороны — все, кому надо их читают и обходят это», — сказал Шахназаров в эфире «России-1».

Ранее Роскомнадзор потребовал от провайдеров прекратить попытки ускорить YouTube. Их попросили прекратить применять технологии искажения, фрагментации или подмены трафика.