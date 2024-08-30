Роскомнадзор потребовал от провайдеров прекратить попытки ускорить YouTube

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Отмечается, что от поставщиков интернета требуют прекратить применять технологии искажения, фрагментации или подмены трафика.

Ранее сообщалось, что поскольку Роскомнадзор не дал официальный комментарий о замедлении работы хостинга YouTube, некоторые операторы связи устанавливают на своих сетях решения, чтобы ускорить скорость загрузки платформы.

Также сообщалось, что клиенты отказываются от услуг региональных провайдеров из-за замедления видеохостинга. В связи с этим ассоциация «Ростелесеть» 7 августа попросила Минцифры и Роскомнадзор официально прокомментировать причины перебоев в работе YouTube.