Роскомнадзор потребовал от провайдеров прекратить попытки ускорить YouTube
Главный радиочастотный центр, подведомственный Роскомнадзору, направил провайдерам письмо, в котором содержится призыв прекратить попытки обойти ограничения скорости видеохостинга YouTube, пишет «Коммерсант».
Отмечается, что от поставщиков интернета требуют прекратить применять технологии искажения, фрагментации или подмены трафика.
Ранее сообщалось, что поскольку Роскомнадзор не дал официальный комментарий о замедлении работы хостинга YouTube, некоторые операторы связи устанавливают на своих сетях решения, чтобы ускорить скорость загрузки платформы.
Также сообщалось, что клиенты отказываются от услуг региональных провайдеров из-за замедления видеохостинга. В связи с этим ассоциация «Ростелесеть» 7 августа попросила Минцифры и Роскомнадзор официально прокомментировать причины перебоев в работе YouTube.