«Коммерсант»: российские операторы связи вручную ускоряют YouTube

Поскольку Роскомнадзор не дал официальный комментарий о замедлении работы хостинга YouTube, некоторые операторы связи устанавливают на своих сетях решения, чтобы ускорить скорость загрузки платформы. Об этом сообщает « Коммерсант » со ссылкой на источники в нескольких компаниях.

Операторы связи заинтересованы в том, чтобы их услугами пользовалось большее количество россиян. Для привлечения новых клиентов и удержания старых они устанавливают на сети решения, которые позволяют обойти замедление YouTube.

Юристы отмечают, что использование российскими операторами связи способов ускорения загрузки видеохостинга не противоречит законодательству. Важно учитывать, что YouTube не запрещен в РФ и не заблокирован.

Ранее сообщалось, что клиенты отказываются от услуг региональных провайдеров из-за замедления видеохостинга. В связи с этим ассоциация «Ростелесеть» 7 августа попросила Минцифры и Роскомнадзор официально прокомментировать причины перебоев в работе YouTube.