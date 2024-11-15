Не долго музыка играла: YouTube начал сбоить после возобновления работы в РФ

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YouTube начал работать со сбоями после частичной разблокировки в России

Пользователи начали массово жаловаться на проблемы в функционировании видеохостинга YouTube в России, свидетельствуют данные сервиса Downdetector.su , занимающегося мониторингом сбоев. Ранее платформа начала открываться у некоторых пользователей без VPN.

По состоянию примерно на 10:00 российский сервис зафиксировал около 50 жалоб юзеров на сбои в работе видеоплатформы. Причины нештатной работы YouTube неизвестны.

15 ноября сервис мониторинга блокировок GlobalCheck также сообщал, что американский видеохостинг начал активно запускать у российских операторов связи. Пользователи из России могли смотреть видео на YouTube без подключения VPN.

14 ноября гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров заявил, что российский президент Владимир Путин на личной встрече пообещал разобраться с замедлением YouTube в РФ.