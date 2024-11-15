Песков: проблему замедления YouTube вряд ли можно считать приоритетом у россиян

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уверен, что проблему замедления видеохостинга YouTube вряд ли можно считать приоритетной для россиян. Об этом сообщает ТАСС .

Он напомнил, что часть проблем с его работой связана с позицией корпорации Google, которая не выполняет российские законы.

Песков переадресовал в Роскомнадзор вопрос о замедлении площадки.

14 ноября YouTube начал активно запускаться у отечественных операторов связи. Смотреть видео многие пользователи могут без VPN. При этом через некоторое время после частичной разблокировки видеохостинг снова начал сбоить.