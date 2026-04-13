Росгвардия обеспечили безопасность в период празднования Пасхи в Подмосковье

Сотрудники Главного управления Росгвардии по Московской области совместно с коллегами из правоохранительных органов обеспечили охрану общественного порядка и безопасность граждан в ходе празднования Светлого Христова Воскресения. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В усиленном режиме службу несли порядка 800 росгвардейцев. Сотрудники вневедомственной охраны несли службу в местах проведения религиозных мероприятий, богослужений и крестных ходов, а также на прилегающих территориях.

Праздничные мероприятия прошли более чем в 230 храмах, церквях и монастырях на территории 28 городских округов Московской области. В общей сложности участие в них приняли свыше 170 тысяч православных верующих.

Сотрудники центра лицензионно-разрешительной работы осуществляли контроль за деятельностью частных охранных организаций, а также провели комплекс мер, направленных на соблюдение установленных требований в сфере законодательства Российской Федерации.

Благодаря слаженным и профессиональным действиям сотрудников подмосковного главка Росгвардии праздничные мероприятия прошли без нарушений общественного порядка.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело - с применением всех современных технологий. Здесь я, прежде всего, имею ввиду видеонаблюдение - систему «Безопасный регион», - подчеркнул Воробьев.