Росгвардия обеспечила безопасность крещенских мероприятий в Подмосковье

Более 1 000 сотрудников и военнослужащих Росгвардии обеспечили правопорядок во время празднования Крещения Господня в Московской области, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.

В Подмосковье праздничные богослужения прошли в 251 населенном пункте. Росгвардейцы дежурили на территории 540 православных храмов, соборов и церквей, а также на 218 купелях.

Маршруты патрулирования экипажей вневедомственной охраны были приближены к местам массового пребывания граждан для оперативного реагирования на возможные инциденты. Инженерно-досмотровые группы ОМОН «Русич» и «Пересвет» провели обследование прибрежных зон для обеспечения антитеррористической защищенности.

В результате слаженной работы сотрудников Росгвардии и МВД нарушений общественного порядка зафиксировано не было.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что правоохранительный блок занимается всем, что связано с предупреждением, антитеррористической защитой объектов на территории региона.

«Вместе с тем каждый из нас, еще раз это повторяю, делаю это регулярно, должен четко понимать, насколько важное и сложное время сегодня мы переживаем, и все задачи, которые перед нами стоят, должны выполняться своевременно, качественно и профессионально», — сказал Воробьев.