«Росатом» начал подготовку к 3 этапу эвакуации сотрудников с АЭС «Бушер» в Иране
«Росатом» начал подготовку к третьему этапу эвакуации своих сотрудников с иранской АЭС «Бушер», которая подверглась обстрелу, сообщает «Интерфакс».
Как рассказал глава госкорпорации Алексей Лихачев, на данный момент там остаются свыше 400 человек.
«Сейчас там остаются около 480 наших товарищей. Идут приготовления третьей по счету эвакуации персонала», — заявил Лихачев.
Ранее «Росатом» эвакуировал с АЭС в иранском Бушере 94 человека, среди которых есть и дети.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.