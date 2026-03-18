«Росатом» начал подготовку к 3 этапу эвакуации сотрудников с АЭС «Бушер» в Иране

«Росатом» начал подготовку к третьему этапу эвакуации своих сотрудников с иранской АЭС «Бушер», которая подверглась обстрелу, сообщает « Интерфакс ».

Как рассказал глава госкорпорации Алексей Лихачев, на данный момент там остаются свыше 400 человек.

«Сейчас там остаются около 480 наших товарищей. Идут приготовления третьей по счету эвакуации персонала», — заявил Лихачев.

Ранее «Росатом» эвакуировал с АЭС в иранском Бушере 94 человека, среди которых есть и дети.

