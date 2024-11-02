Решил забрать часть моей «малютки»: экс-муж пытается отсудить у москвички жилье

Экс-супруг подал в суд на 38-летнюю москвичку Анну. Он претендует на часть квартиры, где сейчас проживает женщина. Об этом она сообщила корреспонденту РИАМО.

«Я вышла замуж в 2017 году. После этого на этапе строительства моя мама помогла мне купить студию площадью 20 кв. м на окраине Новой Москвы. Квартиру строители сдали без ремонта. Вместе с мужем мы приводили ее в божеский вид — супруг делал все своими руками!» — рассказала Анна.

Летом 2024 года семья распалась. Через несколько месяцев выяснилось, что муж претендует на часть студии. Об этом Анна узнала, когда получила исковое заявление в суд.

«В нем говорится, что жилье мы приобрели, будучи в браке. Сам-то он проживает в квартире, доставшейся ему по наследству от матери, и своего жилья у него нет! Вот, наверное, и решил забрать часть моей „малютки“», — уверена Анна.

Юрист Дмитрий Кваша заметил, что ситуация эта стандартная и встречается чаще, чем хотелось бы. Жилищный вопрос испортил не только москвичей. И, действительно, все, что куплено в браке, является совместно нажитым имуществом.

«В таком случае необходимо доказать, что данная квартира приобреталась за счет личных средств одного из супругов, которые он сам заработал, накопил, имел до брака, либо они были ему подарены или получены по наследству. То есть Анне нужно доказать, что ее мама передала ей деньги для покупки квартиры. Тогда жилье будет считаться ее имуществом», — сказал Кваша.

Он добавил, что для этого женщина может использовать выписки со счетов, где должны быть прописаны все денежные переводы и цепочка транкзаций. К слову, таким же образом и муж Анны сможет доказать, что ремонтировал квартиру за свой счет. Например, если он нанимал строительные бригады, то сможет использовать их свидетельские показания.

«Избежать подобных неприятных историй поможет брачный договор, где будет прописано, что, кому и как принадлежит. Либо нужно сохранять чеки, платежки, переписки и все документы, подтверждающие, что при покупке использовались деньги, заработанные до брака, либо переданные по наследству. Кстати, если женщина с ипотекой выходит замуж, в том случае, если бывший муж докажет, что тоже платил и вкладывался в ремонт, то тоже сможет потребовать компенсацию», — добавил Кваша.

По словам юриста, доказать это экс-супруг сможет, если перечислял деньги на ипотечный счет, пересылал их жене с комментарием «На ипотеку» или накануне платежа перечислял схожую сумму.