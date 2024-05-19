Репортаж о Владимире Путине в Харбине обернулся скандалом с крестами

Журналистов, которые делали репортаж о визите президента РФ Владимира Путина в Харбин, заподозрили в провокации с крестами, сообщает «Царьград» .

В «Вестях» на телеканале «Россия 1» 17 мая показали репортаж Александра Балицкого из Харбина, посвященный поездке Путина в Китай. Президент побывал в православном храме Покрова Пресвятой Богородицы. Там он вручил священникам образ Спаса Нерукотворного.

На кадрах, где корреспондент говорит на фоне храма, видно, что кресты на куполах здания отсутствуют. Потом дают общий план, где они видны четко.

Все это похоже не то, словно кто-то, возможно, редакторы, «замазали» кресты на кадрах, где показывается храм, но упустили секундный фрагмент, где его видно мельком, и уже с крестами.

Такое решение выглядит особенно странным на фоне того, что Путин во время визита лично посетил этот храм, являющийся символом русско-китайской дружбы.