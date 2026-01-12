РЭО вложит 3,8 млрд рублей в комплекс обработки отходов в Тамбовской области

Мощность экотехнопарка «Центральный» составит 260 тысяч тонн в год. РЭО разместил облигации на 3,8 млрд рублей для строительства предприятия. Ценные бумаги выкупил Сбербанк, сообщает пресс-служба РЭО.

«На предприятии в том числе предполагается утилизация органических отходов и переработка пластика. Кроме того, появится современный полигон, где ежегодно будут размещать до 255 тысяч тонн отходов», — сообщила гендиректор РЭО Ирина Тарасова.

Общая стоимость объекта оценивается в 4 миллиарда рублей. Ввод экотехнопарка «Центральный» в эксплуатацию позволит Тамбовской области приблизиться к выполнению цели нацпроекта по 100-процентной обработке отходов и снижению объема их захоронения.