РЭО: 14 регионов могут остаться без новых ТКО-объектов

Российский экологический оператор провел анализ реализации региональных проектов по созданию объектов для обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и выявил, что в 19 регионах сроки выполнения дорожных карт нарушаются, а в 14 регионах они вовсе не реализуются. Об этом сообщила пресс-служба РЭО.

«В реализации дорожных карт по инвестиционным проектам в субъектах Российской Федерации обнаружены проблемы. Утвержденные в 75 регионах РФ дорожные карты, согласованные с РЭО, содержат детализированные графики создания инфраструктуры. Однако, в 19 регионах наблюдается отставание, а в 14 регионах дорожные карты полностью не выполняются. Это связано с различными причинами, включая рост стоимости объектов и трудности в подборе земельных участков», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

В число проблемных вошли 14 регионов: Еврейская автономная область, Карачаево-Черкесская Республика, Орловская, Саратовская, Смоленская, Тверская области, Забайкальский край, Омская, Астраханская области, город Севастополь, Свердловская, Ульяновская, Воронежская области, и Республика Ингушетия.

Главные сложности при реализации дорожных карт связаны с определением земельных участков в муниципальной собственности или в лесном фонде, результатами проектно-изыскательских работ (ПИР), затратами на инженерную инфраструктуру до границ участка, отсутствием ЗУ; задержками в разработке ПСД и получении государственной экспертизы; ростом стоимости создания объектов по полученной госэкспертизе на ПСД по сравнению с заключенным концессионным соглашением.

Дополнительными причинами задержек являются нежелание региона принимать риски по инвестиционному проекту, увеличение платы для населения, превышение предельного индекса тарифа, невозможность возврата инвестиций в проект из-за недостатка средств в региональном бюджете, а также социальная напряженность в регионе.