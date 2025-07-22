Реестр экстремистских материалов РФ «сломался» после введения штрафов за поиск

Реестр экстремистских материалов Минюста РФ «упал» после того, как был принят закон о штрафе за их поиск. При заходе на сайт выдавало ошибку 502 Bad Gateway, сообщает « Осторожно, новости ».

Закон утвердили в третьем чтении. Его должны одобрить в Совете Федерации, после чего отправить на подпись президенту Владимиру Путину.

Новый закон введет штрафы в размере три-пять тыс. рублей за поиск «заведомо экстремистских материалов» и получение доступа к ним по статье 13.53 КоАП, в том числе с использованием VPN. Административное взыскание можно получить и за рекламу VPN.

В РФ в списке экстремистских материалов находятся около 5,4 тыс. книг, фильмов, песен, лозунгов, сайтов, мемов и картинок.

Ранее министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев сказал, что пользователи не пострадают из-за вступления в силу закона о запрете поиска экстремистских материалов. Поисковые системы не будут разглашать запросы людей силовикам.