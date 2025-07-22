Реестр экстремистских материалов РФ «сломался» после введения штрафов за поиск

Реестр экстремистских материалов РФ недоступен после введения штрафов за поиск
Общество

Реестр экстремистских материалов Минюста РФ «упал» после того, как был принят закон о штрафе за их поиск. При заходе на сайт выдавало ошибку 502 Bad Gateway, сообщает «Осторожно, новости».

Закон утвердили в третьем чтении. Его должны одобрить в Совете Федерации, после чего отправить на подпись президенту Владимиру Путину.

Новый закон введет штрафы в размере три-пять тыс. рублей за поиск «заведомо экстремистских материалов» и получение доступа к ним по статье 13.53 КоАП, в том числе с использованием VPN. Административное взыскание можно получить и за рекламу VPN.

В РФ в списке экстремистских материалов находятся около 5,4 тыс. книг, фильмов, песен, лозунгов, сайтов, мемов и картинок.

Ранее министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев сказал, что пользователи не пострадают из-за вступления в силу закона о запрете поиска экстремистских материалов. Поисковые системы не будут разглашать запросы людей силовикам.