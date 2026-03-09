Редкие автономера АМР телеведущего Юрия Николаева могут продать за 50 млн рублей

До 2006 года указанная комбинация букв на номерах принадлежала ЦАБ МВД, а потом их переоформили на ЗАО «Юникс» Николаева. После закрытия компании автономера перешли в личное владение артиста. Сейчас они находятся на его иномарке Jaecoo.

Серию АМР сейчас выводят из оборота, учет аннулируется, но родственники телеведущего отказываются сдавать номера. Они еще не могут продать ценный лот — необходимо подождать три месяца до вступления в наследство. При этом продать номера отдельно от машины можно перевесив и продав через другое авто. При этом новый владелец не сможет забрать статусные номера — их уже не регистрируют.

Николаев скончался 4 ноября 2025 года, ему было 76 лет. Он долгое время боролся с тяжелым заболеванием легких и был экстренно доставлен в больницу в середине октября.

