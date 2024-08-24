Развожаев показал БПЛА ВСУ с полным боезарядом у пирса яхт-клуба в Севастополе

Развожаев: к пирсу в Севастополе прибило БПЛА ВСУ с полным боезарядом

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале показал, как выглядит часть украинского беспилотника с полным боезапасом, который прибило к пирсу яхт-клуба «Юг», с целью предупредить граждан, к каким объектам ни в коем случае нельзя приближаться.

«Публикую эту фотографию для того, чтобы вы понимали, как выглядит часть БПЛА. Покажите своим детям и объясните, что к подобным предметам нельзя приближаться», — заявил губернатор Севастополя.

Предполагается, что украинский беспилотник рухнул в воду после подавления силами РЭБ одной из попыток киевского режима атаковать Севастополь. Боезаряд при падении в воду не детонировал.

В настоящее время территория яхт-клуба оцеплена, всех людей из опасной зоны эвакуировали. Специалисты решают, где и каким образом будет уничтожен беспилотник.

Развожаев напомнил местным жителям, что при обнаружении подозрительных объектов следует незамедлительно обращаться в оперативные службы по номеру «112».