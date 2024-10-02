Рассказавший о нелегальном переводе Чекалиных сотрудник мог оклеветать их

Сдавший Валерию и Артема Чекалиных сотрудник мог оклеветать своих работодателей, рассказав о якобы нелегальном переводе большой суммы денег в Дубай, сообщает Mash .

Ранее МВД РФ возбудило новое уголовное дело на блогеров по факту перевода денег по подложным документам. Отмечается, что это может быть связано с оплатой марафонов Лерчек через ОАЭ. Речь может идти о 250 млн рублей.

В окружении блогерши говорят, что сотрудник устраивал в компанию «Би Фит» мертвые души и получал за них зарплату.

Сам экс-работник Чекалиных обвинения отрицает. Он говорит, что не давал против них показаний, на работе также не занимался противозаконными делами. Но при этом собеседник подтвердил, что конфликты с блогерами были. Но пострадавший в этой ситуации — он.

По словам сотрудника, что Чекалины его подставили, так как скрыли сведения о долгах «Би Фит».

«Это очень богатые люди со связями. Я не хочу иметь с ними ничего общего. Они со мной поступили по-скотски, как поступают со всеми. Они меня подставили: дали компанию с 230 млн долгов, что было скрыто по бухгалтерии», — пояснил он.

Также собеседник добавил, что выплатил долги за год.