Baza: Чекалины могли нелегально перевести 250 млн руб через банк ОАЭ

сегодня в 11:41

Валерию (Лерчек) и Артема Чекалиных подозревают в том, что они могли нелегально перевести 250 млн рублей через банк ОАЭ, сообщает Baza .

По предварительным данным, речь идет об ИП не только Артема, который является ключевой фигурой в новом деле, но и самой Лерчек.

На данный момент бывший муж блогерши находится в УВД по ТиНАО. Мужчину допрашивают.

Лерчек находится у себя дома. Там сейчас проходит обыск.

Ранее стало известно, что МВД РФ возбудило новое уголовное дело на блогеров по факту перевода денег по подложным документам. Отмечается, что это может быть связано с оплатой марафонов Лерчек через ОАЭ.