Работники предприятий Подмосковья могут поучаствовать в «Рационализаторе»
Работников предприятий-участников национального проекта «Производительность труда» приглашают на комплексную программу «Рационализатор». Мероприятие состоится в период с июня по ноябрь 2024 года, сообщает пресс-служба Минэкономразвития России.
Участие в программе бесплатное.
Программу подготовки команд рационализаторов реализует департамент производительности труда, защиты и поощрения капиталовложений Минэкономразвития России совместно с АНО «Агентство развития профессионального мастерства» в рамках федерального проекта «Системные меры по повышению производительности труда», входящего в национальный проект «Производительность труда».
В 2024 году программа «Рационализатор», разработанная при поддержке АНО «Корпоративная сетевая академия» пройдет в онлайн-формате в синхронном и асинхронном режимах. В рамках программы предусмотрено три трека и несколько потоков, по итогам успешного прохождения каждого из которых участники получат сертификат о прохождении программы «Рационализатор».
Цели программы: познакомить участников с ключевыми компетенциями, необходимыми в современном мире для разработки и реализации проектов различных тематик и направленностей; сформировать у участников умения для осуществления рационализаторской деятельности, запуска, реализации и масштабирования проектов по улучшениям; сформировать интерес к рационализаторской деятельности, ценность постоянного собственного развития.
Заявки на участие в программе «Рационализатор» по всем трекам и потокам принимаются в срок до 15 июня 2024 года на электронную почту: mp@rt-academy.ru.
По итогам успешного завершения обучения выдается сертификат.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.
«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.