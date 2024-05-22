Работники предприятий Подмосковья могут поучаствовать в «Рационализаторе»

Работников предприятий-участников национального проекта «Производительность труда» приглашают на комплексную программу «Рационализатор». Мероприятие состоится в период с июня по ноябрь 2024 года, сообщает пресс-служба Минэкономразвития России.

Участие в программе бесплатное.

Программу подготовки команд рационализаторов реализует департамент производительности труда, защиты и поощрения капиталовложений Минэкономразвития России совместно с АНО «Агентство развития профессионального мастерства» в рамках федерального проекта «Системные меры по повышению производительности труда», входящего в национальный проект «Производительность труда».

В 2024 году программа «Рационализатор», разработанная при поддержке АНО «Корпоративная сетевая академия» пройдет в онлайн-формате в синхронном и асинхронном режимах. В рамках программы предусмотрено три трека и несколько потоков, по итогам успешного прохождения каждого из которых участники получат сертификат о прохождении программы «Рационализатор».

Цели программы: познакомить участников с ключевыми компетенциями, необходимыми в современном мире для разработки и реализации проектов различных тематик и направленностей; сформировать у участников умения для осуществления рационализаторской деятельности, запуска, реализации и масштабирования проектов по улучшениям; сформировать интерес к рационализаторской деятельности, ценность постоянного собственного развития.

Заявки на участие в программе «Рационализатор» по всем трекам и потокам принимаются в срок до 15 июня 2024 года на электронную почту: mp@rt-academy.ru.

По итогам успешного завершения обучения выдается сертификат.

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