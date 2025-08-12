Работа ученых Подольска по сохранению генофонда оренбургских коз получила признание

Ученые Федерального исследовательского центра животноводства имени Л. К. Эрнста, расположенного в Подольске, осуществили уникальное исследование по сохранению генофонда оренбургских коз, которое было высоко оценено и опубликовано в престижном международном журнале Genes. Статья подробно описывает сбор образцов генетического материала от современных представителей породы, что позволяет выявить уровень генетического разнообразия и составить стратегию по сохранению редкой породы. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Работа под названием «Genetic Diversity in the Orenburg Goat Breed Revealed by Single-Nucleotide Polymorphism (SNP) Analysis: Initial Steps in Saving a Threatened Population» получила статус «Editor’s Choice», что свидетельствует о её высоком качестве и значимости для мировой науки. Исследование выполнено в рамках программы развития Национального центра генетических ресурсов сельскохозяйственных животных (NCGRAA), что подчеркивает государственную поддержку и актуальность задачи по сохранению очагов генетического наследия.

Для проведения исследования был использован полный геномный SNP-анализ, который позволяет оценить уровень генетического разнообразия внутри популяции оренбургских коз — известных благодаря своему пуху. Полученные данные способны стать важным инструментом для поддержки породы и оптимизации программ разведения. В частности, знания помогут сохранить исходный генофонд, повысить устойчивость к заболеваниям и увеличить продуктивность животных на долгосрочной основе.

В 2024 году Национальный центр начал реализацию программы по сохранению местных генетических ресурсов домашнего скота с помощью методов криоконсервации и разведения ex situ. Ученые уже собрали образцы от оренбургских коз на экспедициях, что является первым важным шагом. Следующая задача — проведение полного геномного анализа этих образцов для отбора типичных животных, которые наиболее точно отражают генетический фон породы. Такой подход позволит обеспечить устойчивое сохранение генофонда и развитие породы в будущем.

