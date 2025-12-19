Путин: выключения мобильного интернета в приграничных регионах не будет

Ограничения мобильного интернета в приграничных регионах носят точечный и вынужденный характер и связаны с мерами безопасности, однако полного отключения связи не планируется, заявил президент России Владимир Путин.

Владимир Путин объяснил, что временные ограничения вводятся для снижения рисков атак беспилотников, поскольку противник может использовать мобильный интернет для наведения и корректировки ударов. Глава государства подчеркнул, что задача властей — минимизировать угрозы, не лишая граждан доступа к жизненно важным сервисам.

«Здесь ситуация еще более драматичная, чем при обычных чрезвычайных ситуациях, но подобные вопросы уже прорабатывались — и их точно можно проработать. Мы обязательно этим займемся», — сказал Путин.

Отдельно президент остановился на проблеме доступа к цифровым сервисам для детей, в том числе с диабетом. Он отметил, что при отключении мобильного интернета родители теряют возможность дистанционно контролировать показания датчиков уровня глюкозы, что создает дополнительные риски.

Путин пояснил, что в таких случаях речь идет не о лечении, а о контроле состояния здоровья, и эта проблема требует отдельного решения. При этом он указал, что ограничения связи вводятся из соображений безопасности, поскольку использование зарубежных серверов и программных решений облегчает противнику выбор целей для ударов.

«Здесь два способа решения проблемы. Первый — это переходить на отечественное программное обеспечение и на наше так называемое „железо“, потому что многие сервисы продолжают работать. И второй — можно использовать возможности иностранных производителей, которые работают здесь, но тогда надо договариваться с ними о том, чтобы они эти сервисы переводили на территорию Российской Федерации. И по тому, и по другому направлению нужно будет поработать», — подчеркнул глава государства.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.