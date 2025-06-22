Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в День памяти и скорби

Глава российского государства Владимир Путин в День памяти и скорби возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве, сообщает пресс-служба Кремля.

В церемонии приняли участие глава Минобороны РФ Андрей Белоусов, ветераны боевых действий, военнослужащие и выпускники военных вузов. Участники почтили память погибших в боях против немецко-фашистских захватчиков минутой молчания.

Кроме того, президент РФ возложил цветы к памятным знакам городов-героев и к памятному знаку в честь городов, которые были удостоены почетного звания «Город воинской славы».

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война, унесшая жизни почти 27 млн человек. Это самый кровопролитный и страшный военный конфликт в истории страны. Сегодня 22 июня — День памяти и скорби. В эту дату скорбят по тем, кто ценой собственной жизни защитил свободу Отечества.