Путин ответил на вопрос школьника о росте цен в столовой и зарплатах родителей

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос школьника о том, почему цены на булочки в школьной столовой растут, а зарплаты родителей — нет, заявил, что средние экономические показатели не всегда отражают реальную ситуацию, с которой сталкиваются семьи в повседневной жизни.

«Когда люди видят усредненные цифры, это часто вызывает вопросы, потому что средние показатели, как правило, не совпадают с тем, с чем человек сталкивается в реальной жизни», — отметил глава государства.

Путин пояснил, что даже при общем замедлении инфляции цены на отдельные категории товаров, прежде всего продукты питания, могут расти быстрее. По его словам, особенно чувствительно это отражается на семейных бюджетах, если в продуктовой корзине преобладают мясо и другие белковые продукты.

Президент напомнил, что правительство уже вмешивалось в ситуацию с резким ростом цен, в частности на куриные яйца, и сейчас по этому направлению зафиксировано заметное снижение стоимости. Тем не менее, подчеркнул он, государству необходимо внимательно следить за ценами в каждом сегменте и учитывать положение разных групп населения.

Особое внимание Путин уделил поддержке семей с детьми. Он сообщил, что с 1 января вводятся дополнительные меры помощи: семьям с доходом ниже полутора прожиточных минимумов на человека будут возвращать 7 из 13 процентов уплаченного НДФЛ. Также предусмотрены дополнительные выплаты на детей при низких доходах.

«Конечно, этого недостаточно, мы это понимаем. Но мы будем дальше совершенствовать систему поддержки семей и стремиться к росту заработных плат, особенно в семьях с детьми», — подчеркнул президент.

Глава государства также отметил, что рост трудовых доходов не должен приводить к автоматическому сокращению социальных льгот, так как это демотивирует людей и не приносит реальной выгоды бюджету. Он призвал правительство уделить этому вопросу особое внимание.

