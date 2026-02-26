Птицы в Москве лишаются мест для гнездования из-за благоустройства

По словам орнитолога Евгения Коблика, активное обустройство парковых зон в Москве приводит к сокращению мест, пригодных для гнездования птиц. В настоящее время в столице можно встретить более сотни видов пернатых, включая и тех, кто ранее здесь не селился, сообщает Общественная Служба Новостей .

По словам Коблика, лесопарки охотно заселяются редкими видами, однако масштабные работы по благоустройству несколько уменьшают их жизненное пространство. Серьезных конфликтов между разными видами или с горожанами не возникает — баланс близок к приемлемому, хотя численность голубей по-прежнему чрезмерно высока и их не рекомендуется подкармливать.

Старший научный сотрудник Зоологического музея МГУ опроверг недавние сообщения о том, что городские воробьи страдают от ожирения из-за питания остатками фастфуда. По его мнению, такая проблема сегодня отсутствует, поскольку воробьи, сотни лет живущие рядом с человеком, адаптировались к такой пище и их быстрый метаболизм нейтрализует потенциальный вред.

Иная ситуация сложилась с оседлыми кряквами. Утки, которые остаются на зимовку в городе, годами питаясь в парках белым хлебом и другими угощениями, в среднем стали крупнее и тяжелее, а их крыловые мышцы — слабее.

Что касается воробьев, то в последнее десятилетие с ними произошли более загадочные изменения. Как отмечает Коблик, примерно десять лет назад в Москве и других городах неожиданно начала снижаться популяция домового воробья, в то время как численность полевого воробья оставалась стабильной. Причины этого явления до конца не выяснены. Специалисты рассматривали различные версии — от изменения характера газонов и реконструкции парков до заделки вентиляционных отверстий в зданиях. В настоящее время спад прекратился, но домовых воробьев стало меньше, чем раньше, тогда как популяция полевого сохранилась на прежнем уровне.

Популяция голубей, напротив, является избыточной, что в первую очередь негативно сказывается на состоянии памятников и архитектурных объектов. Поэтому орнитолог призывает горожан воздерживаться от их подкормки.

В целом, по оценке эксперта, состояние орнитофауны в Москве на сегодняшний день можно считать удовлетворительным — оно лучше, чем в конце XX или начале XXI века. Каждый вид занимает свою экологическую нишу в городской среде, и серьезных дисбалансов не наблюдается. Хотя видовой состав столичных птиц нельзя назвать идеально сбалансированным, он приближается к таковому.

