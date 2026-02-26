Птицы в Москве лишаются мест для гнездования из-за благоустройства
По словам орнитолога Евгения Коблика, активное обустройство парковых зон в Москве приводит к сокращению мест, пригодных для гнездования птиц. В настоящее время в столице можно встретить более сотни видов пернатых, включая и тех, кто ранее здесь не селился, сообщает Общественная Служба Новостей.
По словам Коблика, лесопарки охотно заселяются редкими видами, однако масштабные работы по благоустройству несколько уменьшают их жизненное пространство. Серьезных конфликтов между разными видами или с горожанами не возникает — баланс близок к приемлемому, хотя численность голубей по-прежнему чрезмерно высока и их не рекомендуется подкармливать.
Старший научный сотрудник Зоологического музея МГУ опроверг недавние сообщения о том, что городские воробьи страдают от ожирения из-за питания остатками фастфуда. По его мнению, такая проблема сегодня отсутствует, поскольку воробьи, сотни лет живущие рядом с человеком, адаптировались к такой пище и их быстрый метаболизм нейтрализует потенциальный вред.
Иная ситуация сложилась с оседлыми кряквами. Утки, которые остаются на зимовку в городе, годами питаясь в парках белым хлебом и другими угощениями, в среднем стали крупнее и тяжелее, а их крыловые мышцы — слабее.
Что касается воробьев, то в последнее десятилетие с ними произошли более загадочные изменения. Как отмечает Коблик, примерно десять лет назад в Москве и других городах неожиданно начала снижаться популяция домового воробья, в то время как численность полевого воробья оставалась стабильной. Причины этого явления до конца не выяснены. Специалисты рассматривали различные версии — от изменения характера газонов и реконструкции парков до заделки вентиляционных отверстий в зданиях. В настоящее время спад прекратился, но домовых воробьев стало меньше, чем раньше, тогда как популяция полевого сохранилась на прежнем уровне.
Популяция голубей, напротив, является избыточной, что в первую очередь негативно сказывается на состоянии памятников и архитектурных объектов. Поэтому орнитолог призывает горожан воздерживаться от их подкормки.
В целом, по оценке эксперта, состояние орнитофауны в Москве на сегодняшний день можно считать удовлетворительным — оно лучше, чем в конце XX или начале XXI века. Каждый вид занимает свою экологическую нишу в городской среде, и серьезных дисбалансов не наблюдается. Хотя видовой состав столичных птиц нельзя назвать идеально сбалансированным, он приближается к таковому.
