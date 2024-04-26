Психотерапевт рассказала, что происходит с верующим бизнесменом Стерлиговым

Слова православного бизнесмена Германа Стерлигова говорят о каких-то достаточно сложных процессах, которых происходят в его личности, сообщила РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Ирина Крашкина.

«Если говорить о словах господина Стерлигова, то, на мой взгляд, эти слова говорят о каких-то достаточно сложных процессах, которых происходят в его личности. Единственное, что можно сказать, каждому человеку нужно себя оправдать и за что-то себя уважать. И некоторые люди, чтобы оправдать себя, обвиняют другого», — сказала Крашкина.

Она добавила, что человек стоит на земле на двух ногах. Одна нога — это личная адаптация, вторая — это социальная.

«Конечно, мы не берем в расчет случай, когда кто-то из супругов тяжело болен и просто не может быть социально активным. Если мы берем средний вариант жизни, когда муж и жена имеют первоначальное образование, в браке рождаются дети, то уход жены в домохозяйки и ее полная зависимость от благополучия, заработка мужа, конечно, приводит к дестабилизации», — рассказала психотерапевт.

Ранее Стерлигов подтвердил разлад в семье. Он лишил наследства жену, дочь и двоих сыновей, назвав их «еретичками», «пущеницами» и «блудными сыновьями». Предприниматель сообщил, что жена, дочь Пелагия, сыновья Арсений и Пателеимон больше не являются частью «слободы Стерлиговых».

Алена Стерлигова, супруга бизнесмена, заявила, что она до сих пор находится в официальном браке с предпринимателем. По ее словам, в семье случились разногласия на религиозной почве. Она добавила, что ее муж «давно в этом погружении в религию».