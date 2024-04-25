«Горе от ума»: жена Стерлигова объяснила его слова про развод и обвинения в ереси

Алена Стерлигова, супруга бизнесмена Германа Стерлигова, заявила, что она до сих пор находится в официальном браке с предпринимателем. Ранее он назвал «еретиками» жену и трех своих наследников, параллельно объявив о разводе, сообщает Газета.ru .

Стерлигова подчеркнула, что в их семье случились разногласия на религиозной почве. Она добавила, что ее муж «давно в этом погружении в религию».

«Поэтому просто молимся друг за друга, и каждый думает, что кто-то ошибается. Герман увлекающийся человек, как обычно горе от ума», — заявила супруга бизнесмена.

Ранее Герман Стерлигов заявил, что лишил наследства своих детей-«еретиков» — сыновей Арсения и Пантелеймона. Он также добавил, что развелся с супругой, которую вместе с дочерью Пелагеей объявил «еретичками» и «пущеницами».