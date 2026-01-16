Психологи объяснили, как проявляется скрытый инцест в семье

Скрытый психологический инцест — это нездоровая форма родительской привязанности, при которой ребенок становится эмоциональным партнером для взрослого. Психиатр Елизавета Жесткова отметила, что такое поведение чаще наблюдается среди женщин, сообщает «Вечерняя Москва» .

Скрытый психологический инцест проявляется, когда родитель воспринимает ребенка как эмоционального «супруга», не переходя к физической близости. По словам психолога Андрея Зберовского, подобное поведение может встречаться у мужчин и женщин, но чаще наблюдается среди матерей, особенно воспитывающих детей в одиночку.

Психиатр, кандидат медицинских наук Елизавета Жесткова пояснила, что матери, воспитывающие сыновей без партнера, часто стремятся быть для ребенка главной женщиной в его жизни. Такие матери контролируют все сферы жизни сына и не дают ему права выбора.

Зберовский добавил, что у женщин желание оставаться главным человеком для ребенка связано с длительным периодом детства у человека. Даже после взросления сына это стремление может сохраняться, особенно если мать испытывает одиночество или разочарование в личной жизни.

Эксперты отмечают, что проявления скрытого инцеста могут быть разными: от эмоциональной зависимости до крайних случаев, когда родители вступают в реальные отношения с детьми. Жесткова подчеркнула, что дети, пережившие эмоциональный инцест, часто не способны строить здоровые отношения во взрослом возрасте.

Зберовский считает, что единственный способ решить проблему — дистанцироваться от родителя, переехав в другое место. По его словам, разговоры и консультации с психологом редко приводят к результату, так как взрослый обычно отрицает проблему.

Продолжительное грудное вскармливание в сознательном возрасте также может быть признаком скрытого инцеста и приводить к психологическим травмам в будущем.

