Психологи объяснили, как проявляется скрытый инцест в семье
Скрытый психологический инцест — это нездоровая форма родительской привязанности, при которой ребенок становится эмоциональным партнером для взрослого. Психиатр Елизавета Жесткова отметила, что такое поведение чаще наблюдается среди женщин, сообщает «Вечерняя Москва».
Скрытый психологический инцест проявляется, когда родитель воспринимает ребенка как эмоционального «супруга», не переходя к физической близости. По словам психолога Андрея Зберовского, подобное поведение может встречаться у мужчин и женщин, но чаще наблюдается среди матерей, особенно воспитывающих детей в одиночку.
Психиатр, кандидат медицинских наук Елизавета Жесткова пояснила, что матери, воспитывающие сыновей без партнера, часто стремятся быть для ребенка главной женщиной в его жизни. Такие матери контролируют все сферы жизни сына и не дают ему права выбора.
Зберовский добавил, что у женщин желание оставаться главным человеком для ребенка связано с длительным периодом детства у человека. Даже после взросления сына это стремление может сохраняться, особенно если мать испытывает одиночество или разочарование в личной жизни.
Эксперты отмечают, что проявления скрытого инцеста могут быть разными: от эмоциональной зависимости до крайних случаев, когда родители вступают в реальные отношения с детьми. Жесткова подчеркнула, что дети, пережившие эмоциональный инцест, часто не способны строить здоровые отношения во взрослом возрасте.
Зберовский считает, что единственный способ решить проблему — дистанцироваться от родителя, переехав в другое место. По его словам, разговоры и консультации с психологом редко приводят к результату, так как взрослый обычно отрицает проблему.
Продолжительное грудное вскармливание в сознательном возрасте также может быть признаком скрытого инцеста и приводить к психологическим травмам в будущем.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.