Психолог советует отключать телефон на 6–12 часов

Психолог Ахмедов: длинные перерывы в использовании телефона нужны раз в неделю

Клинический психолог Илья Ахмедов рекомендовал отключать телефон минимум на несколько часов подряд, оптимально — на 6–12 часов, чтобы снизить нагрузку на нервную систему, сообщает «Вечерняя Москва» .

5 марта отмечается День выключенных гаджетов. Цифровой детокс предполагает временный отказ от смартфонов, планшетов и компьютеров, чтобы сократить поток информации и дать психике восстановиться.

Илья Ахмедов пояснил, что постоянные уведомления и новостные ленты держат мозг в состоянии непрерывной стимуляции и ожидания реакции. По его словам, для полноценного отдыха необходимо хотя бы несколько часов без телефона.

«Чтобы психика начала действительно отдыхать, обычно нужно хотя бы несколько часов без телефона подряд. Оптимально — 6–12 часов. В выходные или в отпуске полезно делать более длинные перерывы», — отметил Ахмедов.

Психолог подчеркнул, что резкий и полный отказ от связи может вызвать тревогу и раздражение. Поэтому специалист рекомендовал действовать постепенно: убирать телефон из спальни, отключать уведомления и вводить часы без гаджетов во время прогулок или общения.

«Проводить такие разгрузки полезно регулярно. Небольшие — каждый день, более длинные — хотя бы раз в неделю или во время отпуска», — посоветовал Ахмедов.

Специалисты также считают, что использование смартфона для развлечений не должно превышать 40 минут в день.

