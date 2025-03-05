Психолог рассказала, как понять, какой подарок хочет женщина на 8 Марта

Самый простой способ для мужчины понять, какой подарок хочет его любимая на 8 Марта, это спросить прямо. Попытка считывать намеки может закончиться неудачей. Об этом сообщила РИАМО семейный психолог Светлана Бояринова.

В преддверии 8 Марта у всех мужчин начинаются муки выбора и размышления на тему подарка к этому дню. Кто-то хочет сделать сюрприз, а другие пытаются угадать желание своей любимой женщины.

«Если люди в отношениях и общаются друг с другом, то мужчина должен понимать, что хочет его женщина, если она, конечно, не партизанка. Ну, а если серьезно, то самый простой вариант — это спросить ее об этом», — сказала Бояринова.

Она добавила, что контрпродуктивно будет пытаться считать какие-то намеки со стороны своей любимой. Не лучшая идея обращаться за советом к общим знакомым, ведь у всех вкусы и предпочтения разные.