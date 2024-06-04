Психолог Попова объяснила, что делать, если учебный год ребенка завершился не по плану

Если у ребенка оценки за год ниже, чем ожидалось, то не следует принимать решений или начинать разговор с ребенком, когда вы на взводе, сообщила РИАМО педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра столичного департамента образования и науки Марина Попова.

«Итак, вы только что узнали о сложившейся ситуации. Не следует принимать решений или начинать разговор с ребенком, когда вы на взводе. Решения вряд ли будут конструктивными, а ребенок будет вынужден защищаться от упреков, и его ответная реакция, скорее всего, будет негативной. Поэтому, прежде всего, постарайтесь справиться с эмоциями», — сказала Попова.

Она посоветовала выпить теплый напиток, послушать спокойную музыку, сделать глубокий вдох и выдох с короткой задержкой дыхания, переключить внимание на что-то приятное. Эти простые способы помогут успокоить бурю эмоций. Если ребенок тоже расстроен, предложите ему эти же приемы.

«Постарайтесь, чтобы обсуждение не превратилось в чтение нотаций ребенку и перечисление его негативных качеств. Это неконструктивный разговор, он может стать началом конфликта. Если речь о годовых отметках, ваша задача — понять, как исправить ситуацию. Для этого сначала нужно определить причины», — отметила специалист.

Попова предположила, что если итоговая отметка ниже ожидаемой, то есть пробелы в знаниях по конкретным темам. Может быть, дело в большом количестве пропусков по болезни или сложностях в отношениях в классе? Проработка причин поможет перейти к следующему шагу.

«Если речь идет о результатах экзаменов, то здесь определение причин не поможет изменить имеющийся результат. Потому постарайтесь отнестись к полученным на экзамене баллам, как к условию следующей задачи», — посоветовала психолог.