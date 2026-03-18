Психолог Павлова объяснила вред гиперопеки для детей

Психолог, нейрофизиолог Ирина Павлова заявила, что цифровой контроль и гиперопека лишают детей самостоятельности и усиливают тревожность, сообщает RuNews24.ru .

По словам Ирины Павловой, дети поколения Альфа с ранних лет живут под постоянным цифровым наблюдением: геолокация, умные часы и приложения для контроля сна стали нормой. Родители стремятся дать ощущение безопасности, которого сами были лишены, однако забота нередко превращается в тотальный контроль.

«Мы успокаиваем себя заботой, но ребенок чувствует: «Мне не доверяют», — отметила эксперт.

Павлова подчеркнула, что у современных детей практически нет опыта свободы. Исследования 2025 года показывают: гиперопека формирует установку «мир опасен», снижает навык принятия решений и откладывает сепарацию. По данным Всемирной организации здравоохранения, за 15 лет тревожные расстройства у подростков выросли на 37%, что коррелирует с усилением цифрового контроля.

Эксперт привела и классический эксперимент: чрезмерно опекаемые крысята вырастали более пугливыми, тогда как получавшие свободу лучше развивали навыки планирования. Детям необходимы и защита, и пространство для самостоятельности.

«Вы контролируете, если решаете за ребенка то, что он может сделать сам. Вы заботитесь, если объяснили правила и умеете не паниковать без причины», — пояснила Павлова.

Она добавила, что навык самостоятельной жизни формируется постепенно — через ошибки и личный опыт.

