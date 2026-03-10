Психолог Папкова объяснила, как пережить детский кризис трех лет

Психолог Марина Папкова рассказала, как родителям поддерживать самостоятельность ребенка и правильно реагировать на кризис трех лет, сообщает «Челны Live» .

По словам специалиста, первые попытки самостоятельности появляются с ранних месяцев: дети тянутся к предметам, выбирают игрушки, учатся держать ложку. К двум годам они осваивают базовые навыки самообслуживания.

Папкова напомнила о концепции зоны ближайшего развития Льва Выготского — это навыки, которые ребенок может освоить с помощью взрослого. Например, при переходе с трехколесного велосипеда на двухколесный родитель сначала поддерживает, а затем постепенно уменьшает помощь.

Яркий этап наступает около трех лет, когда ребенок часто говорит: «Я сам!». Психолог подчеркнула, что это естественный и важный период. Взрослым стоит позволять пробовать новое, даже если результат неидеален.

«Важно создавать спокойную атмосферу и хвалить ребенка, даже если результат несовершенен», — пояснила Папкова.

Ругань и жесткая критика, по ее словам, формируют страх ошибок и могут привести к прокрастинации во взрослом возрасте. Самостоятельность развивают через игру: уборку, планирование дел, подготовку к школе. Старшим детям важно давать право выбора — от обустройства комнаты до будущей профессии, учитывая их интересы и способности.

