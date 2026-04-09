Психолог объяснила, почему люди так сильно ждут конца света

Клинический психолог Ирина Грекова сообщила РИАМО, что в массе своей ожидание и обсуждение конца света связанно с повышенной тревожностью, депрессиями и нестабильной обстановкой в мире.

«Сейчас довольно высок процент людей с тревожностью, депрессивным состоянием, с депрессией. Они уже устали жить в том нестабильном мире, который нам транслируется. Им может быть невыносимо тяжело от осознания, что дальше будет только хуже», — прокомментировала Грекова.

По словам психолога, поэтому тревожными людьми конец света может восприниматься как избавление от страданий.

«Люди со здоровой психикой и критическим мышлением слушают эту информацию фоном, не обращают на нее внимания либо шутят. Люди же тревожные, суеверные, мнительные, внушаемые подвержены сомнениям, страхам и ожиданию. Их переживания являются благоприятной почвой для мошенничества и манипуляций, в том числе и на тему конца света», — заключила Грекова.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.