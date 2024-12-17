Психолог: крафт елочных украшений разовьет у ребенка творческое мышление

Найдите время на создание елочных украшений или декора для комнаты своими руками. Это поможет ребенку развить творческое мышление. Об этом РИАМО рассказала психолог Городского психолого-педагогического центра департамента образования и Москвы Мария Кушнер.

«Подготовка к празднику — отличная возможность для развития творческого мышления. Найдите время на создание елочных украшений или декора для комнаты своими руками. Это могут быть самые простые бумажные гирлянды из цветных колечек, вырезанные снежинки на окна или фигурки на елку, слепленные из папье-маше», — сказала Кушнер.

Она добавила, что не нужно быть дизайнером, чтобы найти интересную идею. Начните с совместного обсуждения с ребенком, что бы вам хотелось сделать вместе, можно вдохновиться примерами из интернета.

«Часто дети могут сами предложить оригинальные идеи. Подберите материалы и начните творить. Главное — поддержка и заинтересованность родителей в творчестве ребенка, и тогда все получится», — отметила психолог.

Кушнер также посоветовала чередовать активный отдых и расслабление. Гулять можно в любое время года. Прогулки на лыжах, катание на коньках, хоккей или просто веселый спуск с горки подарят заряд бодрости и хорошего настроения.

«Но также важно чередовать активности с более спокойными занятиями и не забывать, что даже во время каникул необходимо придерживаться режима дня, принятого в обычные дни. Во-первых, выход из привычного ритма жизни, особенно зимой, может повлечь за собой тяжелую адаптацию к учебе после каникул. Во-вторых, необходимо поддерживать энергетические ресурсы детского организма и восстанавливать силы после активных действий», — разъяснила специалист.