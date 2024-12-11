Психолог Хованский: трудную задачу лучше разбить на отдельные этапы

Если задача большая и сложная, нужно попытаться разбить ее на отдельные этапы. К тому же заниматься сложной деятельностью много часов подряд без перерыва неэффективно, сообщил РИАМО психолог Городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Николай Хованский.

«Это (если разбить задачу на этапы – ред.) позволит провести подготовку к преодолению наиболее сложных моментов, легче сориентироваться в большом массиве информации, сэкономить время, а также преодолеть тревогу, связанную с началом нового сложного дела», — сказал Хованский.

Он посоветовал попытаться понять, почему возникает проблема, что вызывает наибольшие затруднения, какие шаги уже предприняли для ее решения.

«Чего вы хотите добиться в конечном счете? Возможно, в процессе окажется, что настоящая цель иная и стремиться следует к чему-то другому. А, может быть, удастся найти повторяющиеся ошибки или закономерности, которые мешают достичь цели. Если привычные способы решения задачи не дают результата, попробуйте изменить подход. Возможно, цели можно достичь иным способом, тогда нужно подойти к проблеме с другой стороны или попробовать новые методы», — отметил московский психолог.

Хованский порекомендовал обратить внимание на то, что заниматься сложной деятельностью много часов подряд без перерыва неэффективно: человек не может в течение длительного времени поддерживать максимальную концентрацию внимания.

«Чем сильнее утомление, тем чаще он отвлекается на посторонние раздражители или мысли, не связанные с основной задачей. Снижение концентрации внимания не позволяет достичь поставленной цели, но и отдых не начинается, а, значит, усталость накапливается. При решении любой сложной задачи необходимо соблюдать режим активности и отдыха», — поделился он.

Специалист уточнил, что эмоциональный настрой всегда важен — какую бы задачу ни решали. Если человек пессимистично смотрит на перспективы своей деятельности, то сил уходит значительно больше, а результат становится хуже. Для решения сложных задач важно запастись терпением, ведь они требуют долгого времени.

«Если вы, например, изучаете новый язык, нельзя рассчитывать на мгновенный успех. Здесь не обойтись без настойчивости и терпения, поскольку даже сверхусилия не позволят значительно сократить время и заговорить на незнакомом языке, подготовиться за один день к экзамену по физике или математике. Но ежедневные занятия позволят решить эту задачу успешно без переутомления», — заключил Хованский.