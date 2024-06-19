Психолог Гадецкий рассказал, как выявить зависимость у человека

Зависимость — это состояние, при котором человек испытывает непреодолимую тягу к определенному веществу или поведению, несмотря на негативные последствия для здоровья и жизни, сообщил РИАМО психолог, кандидат философских наук, основатель направления ценностно-ориентированной психологии (ЦОП), ректор Института ценностно-ориентированной психологии Олег Гадецкий.

«Она может быть химической, как в случае с алкоголем или наркотиками, или поведенческой, как при игровой зависимости или зависимости от интернета. Зависимость характеризуется нарушением контроля, ростом толерантности и симптомами отмены при попытке прекратить употребление или поведение», — сказал эксперт.

Он подчеркнул, что вызывающие зависимость вещества и действия активируют систему вознаграждения мозга, стимулируя выработку дофамина — нейромедиатора, отвечающего за удовольствие. Спустя некоторое время мозг адаптируется, и для достижения того же эффекта требуется все большая доза вещества или более интенсивное поведение, что и ведет к зависимости.

Специалист отметил, что современные реалии принесли с собой новые формы зависимости — поведенческие. Речь идет об игровой зависимости, интернет-зависимости, шопоголизме и т. д. Таким образом, увлечение может перерасти в серьезную проблему.

По словам психолога, все виды зависимости имеют схожие механизмы развития. Например, один бокал за ужином в субботу не кажется чем-то незаконным. Однако затем он становится ежедневной нормой, а после перерастает в большие объемы. Для подобных случаев придуман термин «бытовой алкоголизм».

Игромана, клептомана, сериаломана объединяет болезненное влечение к предмету своей мании. Существует целый ряд определенных признаков:

Компульсивное поведение даже при осознании негативных последствий;

Потеря контроля и невозможность остановиться, даже когда человек понимает, что это вредно;

Постепенное увеличение дозы вещества или интенсивности поведения, чтобы достичь желаемого эффекта;

Резкие перепады настроения, включая гнев, раздражительность, тревогу и депрессию, связанные с употреблением или невозможностью употребления;

Отрицание проблемы;

Пренебрежение обязанностями;

Сопротивление изменениям и отказ от помощи из-за страха перед неизвестностью и возможными последствиями;

Смена приоритетов;

Физические проявления, такие как изменения во внешности, изменение веса, проблемы с сном и др.;

Социальная изоляция, отдаление от семьи, друзей и обычных социальных контактов.

Гадецкий добавил, что у таких людей всегда страдают самые близкие. Вся жизнь сосредотачивается на спасении и поддержке зависимого партнера. Созависимые люди могут испытывать низкую самооценку и нуждаться в подтверждении значимости через заботу о других. Однако важно восстановить самоценность и работать со специалистами.