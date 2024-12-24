Проверки детей мигрантов на знание русского языка стартуют с 1 апреля 2025 года

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что экзамены на знание русского языка для детей мигрантов, поступающих в школу, стартуют по всей России с 1 апреля 2025 года, сообщает РИА Новости .

Чернышенко отметил, что в год в российские школы поступают около 155 тыс. детей мигрантов. По его словам, на данном этапе Роспотребнадзор завершает формирование системы тестирования и оценивания. Специалисты осознают, что для разных классов нужен свой уровень.

«Уже с 1 апреля следующего года такая работа будет системно развиваться во всех образовательных учреждениях нашей страны», — заключил Чернышенко.

Госдума приняла закон о запрете зачисления в школы России детей мигрантов, которые не знают русского языка. Теперь будущие школьники должны сдавать экзамены. Они будут проводиться бесплатно в государственных или муниципальных учреждениях страны.