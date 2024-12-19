сегодня в 19:18

Тесты по русскому языку для приема в школу детей мигрантов будут бесплатными

В РФ будет проводиться тестирование по русскому языку для приема в школу детей мигрантов. Оно будет бесплатным, заявили в пресс-службе Минпросвещения РФ, сообщает РИА Новости .

Тестирование на знание русского языка будет проходить в государственной или муниципальной общеобразовательной организации.

Не говорящих по-русски детей мигрантов не будут принимать в школы. Соответствующий законопроект ранее приняла Госдума.

Согласно ему, перед приемом в школу иностранцев будут тестировать на знание русского языка. Кроме того, будет проверяться законность их пребывания в РФ.