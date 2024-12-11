Не говорящих по-русски детей мигрантов не примут в школы

Принят закон о запрете приема в школы не говорящих по-русски детей мигрантов

Госдума приняла закон, предлагающий не принимать в российские школы детей мигрантов, если несовершеннолетние не говорят по-русски. Предполагается, что перед приемом в учебное заведение иностранцев будут тестировать на знание русского языка, а также проверять законность их нахождения в стране, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Участие в голосовании приняли 410 законодателей. За законопроект высказались 409 депутатов, против — один.

С начала 2024 года в Государственной думе приняли 14 федеральных законов, призванных усовершенствовать миграционную политики и усилить борьбу с нелегальной миграцией, добавила пресс-служба.

10 декабря нижняя палата парламента приняла указанный законопроект в первом чтении. До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что во время начала учебного года у 41% детей мигрантов возникли сложности со знанием русского языка.