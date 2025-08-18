сегодня в 14:52

Проверена готовность школы и училища Можайской колонии к новому учебному году

Специальная комиссия городского округа Можайск посетила Можайскую воспитательную колонию с целью проверки готовности средней общеобразовательной школы и профессионального училища к началу 2025/2026 учебного года, передает пресс-служба ГУФСИН России по Московской области.

В состав специальной комиссии вошли заместитель Главы Можайского муниципального округа Московской области Елена Заболотная, а также представители отделов Администрации.

Директор образовательного учреждения, заслуженный учитель России Ольга Князькова рассказала об организации учебно-воспитательного процесса в МВК, о педагогическом коллективе, проведении внеклассной и кружковой работы.

Далее Ольга Князькова провела экскурсию по учебным аудиториям. В распоряжении педагогов имеется необходимое оборудование, компьютерный класс, интерактивные доски и наглядные пособия, позволяющие осваивать программу.

В завершение визита члены комиссии ознакомились с условиями отбываниянаказания несовершеннолетних осужденных в исправительном учреждении.

По итогам проверки Можайская воспитательная колония получила положительную оценку о готовности к началу учебного года.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев призвал глав городских округов в своей работе уделить внимание капремонту школ.

«Напоминаю очень важный момент: <…> заказчиком по капитальному ремонту и строительству школ является глава муниципалитета», — пояснил Воробьев.