Провайдер ОНС24 удалил предупреждение о полной блокировке Google и YouTube

Подмосковный провайдер ОНС24 удалил предупреждение пользователей о полной блокировке Google и YouTube, опубликованное на главной странице своего официального сайта

Ранее на своем сайте провайдер рекомендовал пользователям переходить на другие платформы, так как в будущем доступ ко сервисам Google может быть полностью ограничен.

Сейчас на сайте опубликовано сообщение, что ситуация с Google и Youtube в России всем «видна на всем прямо на устройствах».

«Этот важный вопрос прорабатывают еще много хороших людей из различных государственных структур, ожидаем от них официального разъяснения по ситуации, который мы обязательно опубликуем», — уточнили в компании.

Ранее видеохостинг YouTube прекратил воспроизводить видеоролики в высоком качестве практически во всех браузерах, работающих в десктопной версии в стране. Россияне с 1 августа жалуются на сложности в работе сервиса, при этом в Google заявили о непричастности к сбоям в работе YouTube.