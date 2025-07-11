Прокуратура утвердила обвинение в деле о мошенничестве с квартирой Долиной

Четверо обвиняемых скоро окажутся на скамье подсудимых по делу о мошенничестве против народной артистки России, певицы Ларисы Долиной. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о незаконной продаже квартиры, об этом говорится в Telegram-канале прокуратуры Москвы.

По данным следствия, фигуранты дела Артур Каменецкий, Дмитрий Леонтьев, Андрей Основа и Надежда Цырульникова обвиняются по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение». После того как обвиняемые получат документы, дело объемом в 30 томов передадут в Мещанский районный суд для полного рассмотрения.

Обвинение считает, что группа злоумышленников действовала организованно с начала апреля до середины июля 2024 года. Они обманным путем похитили у жертвы более 175 миллионов рублей. Преступники также незаконно завладели квартирой потерпевшей в Ксеньинском переулке, стоимость которой эксперты оценили свыше 138 миллионов рублей.

Прокуратура отметила, что с учетом банковских комиссий и расходов на оформление сделки общий ущерб составил более 317,6 миллионов рублей, что классифицируется как особо крупный размер.

Ранее сообщалось, что фигуранты дела о хищении миллионов у Долиной частично признали вину. По решению суда на время расследования уголовного дела они находятся под стражей до 3 августа 2025 года.