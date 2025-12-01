Прокуратура Истры направила в суд исковые заявления о нарушениях лесного законодательства

Истринская городская прокуратура направила в суд исковые заявления о нарушениях природоохранного и лесного законодательства в округе Истра. Ответчиками выступят два физических лица, собственника земельных участков в сельском поселении Лучинское. Иск подан, в том числе, в интересах Минэкологии, поскольку нарушения произошли в границах особо охраняемой природной территории. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

«Гражданам принадлежат земельные участки в границах природного заказника «Долина р. Малая Истра», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин. — Сотрудники Истринского филиала ГАУ Московской области «Мособллес» в ходе проверки установили, что один из собственников самовольно занял часть смежного участка, разместил здесь несколько строений и захламил территорию строительным мусором. Второй собственник также самовольно занял часть соседнего участка, возвел несколько построек и складировал строительные материалы. Напомню, что в границах ООПТ запрещено любое строительство, поскольку оно несет риски для ценных экосистем, охраняемой флоры и фауны».

В исковом заявлении прокуратура просит суд обязать обоих ответчиков освободить самовольно занятые участки лесного фонда, снести незаконные постройки и привести земли в состояние, соответствующее режиму особо охраняемой природной территории. Минэкологии разделяет позицию истца.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.