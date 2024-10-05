Производство безредукторных лебедок для лифтов запустят в Москве в 2025 году

Столичные предприятия ведут активную работу над созданием отечественных безредукторных лебедок, первые поставки которых ожидаются в следующем году, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

На сегодняшний день производством лифтового оборудования и лифтов в мегаполисе занимаются Карачаровский механический завод (КМЗ), Щербинский лифтостроительный завод (ЩЛЗ), «Московское электрооборудование и лифты» (МЭЛ) и «Мослифт».

«Сегодня совокупная производственная мощность московских лифтостроительных заводов составляет почти 25 тыс. единиц в год. Предприятия продолжают активно развиваться, в том числе благодаря мерам поддержки, которые были разработаны по поручению Мэра Москвы Сергея Собянина», — сказал Ликсутов.

Он подчеркнул, что столичные производители лифтов находятся в процессе разработки инновационных отечественных безредукторных лебедок, которые ранее не были представлены на рынке. Первые партии нового оборудования ожидаются уже в 2025 году.

Лебедки представляют собой один из ключевых компонентов механизма, обеспечивающего подъем кабины лифта. Безредукторные лебедки отличаются от своих редукторных аналогов своей компактностью, легкостью и более низкому энергопотреблению. Кроме того, они работают тише и плавнее.

Фото - © Пресс-служба мэра и правительства Москвы Фото - © Пресс-служба мэра и правительства Москвы Фото - © Пресс-служба мэра и правительства Москвы

«Запуск линейки безредукторных лебедок, которые позволят снизить энергопотребление до 40%, станет важным шагом для обеспечения предприятий ключевым компонентом подъемного оборудования. Щербинский лифтостроительный и Карачаровский механический заводы уже начали Подготовку своих площадок к монтажу оборудования, на котором будет налажено производство этих изделий. По итогу 2025 года силами этих двух предприятий планируется произвести около 2 тысяч единиц изделий», — заявил министр правительства столицы, глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Как отметил гендиректор ЩЛЗ Валентин Чернобаев, в этом году планируется выпуск экспериментальной партии безредукторных лебедок. Они предназначены для использования в пассажирских лифтах, грузоподъемность которых составляет от 400 до 1000 килограммов, а скорость движения — от 1,0 до 2,0 м/с.

Чернобаев добавил, что в следующем году планируется выпустить до 1 тыс. экземпляров новой модели лебедки. С этой целью на предприятии уже ведется подготовка сборочной линии. К 2026 году планируется выйти на объём производства не менее 1600 единиц в год.

Гарантии одному из отечественных производителей безредукторных лебедок предоставляет АО «Мослифт», обеспечивая выполнение обязательств на своих производственных мощностях. Предприятие обладает производственной базой и квалифицированными специалистами для ремонта данного оборудования.