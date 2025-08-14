Производитель бумажной продукции из Подмосковья присоединился к федпроекту

«Архбум-Упак» производит бумажные пакеты различных размеров и конфигурации. Клиентами предприятия являются крупные торговые сети и сети быстрого питания.

На предприятии уже состоялось стартовое совещание, где совместно со специалистами Регионального центра компетенций (РЦК) Московской области был выбран пилотный поток. Им стал процесс производства бумажных пакетов с ручками из бурого сырья.

Реализуя инструменты бережливого производства и другие механизмы федерального проекта «Производительность труда», компания рассчитывает сократить время протекания процесса минимум на 10%, уменьшить незавершенное производство на 15%, а также увеличить выработку на рабочих местах более чем на 10%. После завершения пилотного проекта компания сможет применить полученный опыт на всем производстве.

Компания «Архбум-Упак» входит в интегрированную систему группы компаний АО «АРХАНГЕЛЬСКИЙ ЦБК».

Чтобы присоединиться к федеральному проекту «Производительность труда» необходимо подать заявку на ИТ-платформе Производительность.рф. Больше о поддержке подмосковного бизнеса можно узнать на созданном в рамках регинвестстандарта инвестиционном портале Московской области: https://invest.mosreg.ru/.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно оказывать всевозможную поддержку бизнесу.

«Считаю это важным, интересным, и у нас, у каждого главы, у каждого члена команды по отраслям стоит задача максимально оказывать поддержку бизнесу. <…> Любое предприятие сталкивается с огромным количеством проблем, вызовов, которые необходимо решать», — отметил Воробьев.