Прохладная осенняя погода будет в Московском регионе 25 сентября

Днем 25 сентября в Москве и области ожидается от 9 до 11 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ .

В четверг днем в Московском регионе будет облачная погода с прояснениями. Местами возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный, от 6 до 11 метров в секунду.

Ночью 25 сентября в Москве и области ожидается от двух до четырех градусов тепла. Будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер северо-западный, от 5 до 10 метров в секунду.

Ранее орнитолог Никита Чернецов рассказал, что видов птиц, считающихся дальними мигрантами и улетающими еще в августе, в Московской области не осталось. Речь идет, например, о ласточках или зеленых пересмешках. При этом, овсянки и зяблики пока не улетели.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.