Птицы собираются в дорогу: в Подмосковье начался массовый осенний отлет

Видов, которые относятся к дальним мигрантам и начинают отлет еще в августе, например, ласточек и зеленых пересмешек, уже не осталось в Подмосковье, тогда как зяблики и овсянки пока не улетели, сообщил РИАМО орнитолог, директор Зоологического института РАН Никита Чернецов.

«Есть так называемые дальние эмигранты, большинство, которые улетают далеко — в Африку или некоторые птицы в Индию. Это, допустим, пеночки, славки, камышовки, ласточки. Большинство из этих птиц — мухоловки и они уже улетели или заканчивают улетать. Это те, которые начинают улетать рано, в августе, еще когда погода хорошая, и ничего не предвещает того, что наступит осень», — сказал Чернецов.

По его словам, эти птицы в двадцатых числах сентября заканчивают отлет, а некоторые уже улетели.

«Зеленых пересмешек вы в Московской области сейчас уже не увидите — все, они улетели. Есть птицы, которые улетают позднее. Как правило, это птицы, которые зимуют в пределах Европы — Средиземноморье, Западная Европа. Это, скажем, зяблики или овсянки», — добавил орнитолог.

Чернецов отметил, что тем не менее в подмосковных лесах и на полях их пока еще много.

