Профилактический рейд по безопасности прошел на станции МЦД «Павшино» в Красногорске

Инспекторы управления МВД по ЦФО, представители администрации Красногорска, специалисты ЦППК и волонтеры 22 января провели профилактический рейд на станции МЦД «Павшино» для предотвращения травматизма на железной дороге, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

В ходе рейда участники напомнили жителям и гостям Красногорска о необходимости строго соблюдать правила безопасности на железнодорожных объектах. Особое внимание уделили запрету выхода за ограничительную линию и переходу путей только по разрешенным переходам при отсутствии приближающегося поезда. Горожанам раздали тематические информационные брошюры.

Инспектор по делам несовершеннолетних управления МВД по ЦФО Мария Ивлева отметила, что подобные рейды проводятся регулярно совместно с администрацией округа, Административно-пассажирской инспекцией, контролерами-кассирами ЦППК и волонтерами. Главная задача — предупреждение травматизма и снижение смертности на объектах транспорта. С начала года в Подмосковье на железнодорожных путях пострадали пять человек, двое из которых — несовершеннолетние.

Мария Ивлева призвала родителей внимательно следить за досугом детей и напомнила об опасности зацепинга для жизни и здоровья подростков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо решать проблему с зацеперами. РЖД и власти региона совместно работают над обеспечением безопасности на железной дороге.

«Мы сделали безопасность движения комплексной. Учитывая интенсивность, значимость железнодорожного сообщения, мы проводим (работу — ред.) вместе с РЖД и это очень важно, это их зона ответственности и наша зона ответственности. <...> Мне очень приятно, что мы не делим на свое и чужое, а совместно реализуем мероприятия», — сказал Воробьев.