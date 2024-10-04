Продукцию фермеров Солнечногорска предложат на празднике «Парки. Осень. Заряжай!»

Общеобластное мероприятие «Парки. Осень, Заряжай!» проведут в городском парке культуры и отдыха Солнечногорска 5 октября. Жителей и гостей города приглашают на активности для всей семьи: анимационные и концертные программы, творческие мастер-классы, выставку ручных изделий и фотозону «Самоварные истории», сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Во время события 11:00 до 15:00 на площадке за памятником Лермонтову будет работать ярмарка «Фермерский домик». Все желающие смогут продегустировать и приобрести продукцию солнечногорских и российских производителей. Так, семейная сыроварня «Лавка Абрамовых» из деревни Соколово представит ассортимент сыров, созданных по французским технологиям созревания, а крестьянское фермерское хозяйство «Золотой теленок» из деревни Козино привезет домашнее молоко, сыр, творог, сметану, масло и яйца.



В 13:00 творческие коллективы округа выступят с концертом «Симфония осени».

«Тематика общеобластного мероприятия посвящена золотой осени. Мы приглашаем провести субботний день всей семьей на свежем воздухе в благоустроенном солнечногорском парке. Уверена, что на празднике каждый сможет найти то, что ему по душе: от вкусных угощений до детской развлекательной и концертной программ», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

Общеобластное мероприятие рассчитано для возрастов.

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