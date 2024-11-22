Продукцию для АПК представили на выставке «Югагро»

Современную продукцию и цифровые решения, содействующие развитию аграрного сектора, представили эксперты «Газпромнефть — смазочные материалы» на международной выставке «Югагро» в Краснодаре.

В рамках деловой программы 1,5 тыс. экспертов отрасли из всех регионов РФ и более 10 стран мира обсудили ключевые вопросы повышения устойчивости агробизнеса.

Как отметил генеральный директор компании Анатолий Скоромец, внедрение стратегического подхода к обслуживанию оборудования — часть комплексного решения, которое предлагается партнерам.

«Помимо создания и выпуска смазочных материалов под запросы бизнеса, сотрудничество включает техническое сопровождение на базе G-Profi Expert Center. Настоящая исследовательская лаборатория в формате мобильного сервиса в синергии со своевременными поставками масел становится мощным инструментом для развития конкретных предприятий и всей отрасли», — прокомментировал Скоромец.

Министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Федор Дерека подчеркнул, что компания много лет является надежным поставщиком смазочных материалов для Краснодарского края, где сельское хозяйство остается одним из системообразующих направлений.

«Задача прорабатывается на всех уровнях: в регионе увеличиваются площади сева сельскохозяйственных культур, растут малый и средний агробизнес, развиваются фермерские хозяйства. Поддержка агропромышленного сектора становится драйвером роста ряда других сфер и отраслей, которые требуют оперативного обеспечения необходимыми высококачественными продуктами и технологичными услугами», — сказал Дерека.

«Газпромнефть-СМ» и администрация Краснодарского края на ПМЭФ-2024 заключили соглашение о сотрудничестве. Смазочные материалы необходимы, чтобы увеличивать межсервисный интервал и оптимизировать расходы на обслуживание оборудования.